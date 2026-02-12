סוריה קיבלה לידיה את הבסיס האמריקני א-תנף שבשטחה

משרד ההגנה הסורי הודיע היום כי יחידות הצבא הסורי קיבלו לידיהן את בסיס א-תנף והחלו לאבטח את סביבתו, זאת במסגרת "תיאום בין הצד הסורי לצד האמריקני". מדובר בבסיס אמריקני שהיווה במשך שנים את עוגן הנוכחות האמריקנית בגבול סוריה עם ירדן ועיראק.

לפי ההודעה, שפורסמה בסוכנות הידיעות הרשמית SANA, הכוחות הסוריים החלו להיפרס לאורך משולש הגבולות סוריה-עיראק-ירדן. בימים הקרובים צפויות יחידות משמר הגבול לקבל משימות ולהתפרס בשטח.