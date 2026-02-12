בסוכנויות הידיעות דווח כי לאחר הפינוי, נותרו על אדמת סוריה כ-900 חיילים אמריקנים. פיקוד המרכז האמריקני עדכן כי הצעד מגיע כחלק מהחלטה שהתקבלה בשנה שעברה, לפיה צבא ארה"ב יחל בפריסה מחדש של כוחותיו בסוריה
12 בפברואר 2026
סוריה קיבלה לידיה את הבסיס האמריקני א-תנף שבשטחה
משרד ההגנה הסורי הודיע היום כי יחידות הצבא הסורי קיבלו לידיהן את בסיס א-תנף והחלו לאבטח את סביבתו, זאת במסגרת "תיאום בין הצד הסורי לצד האמריקני". מדובר בבסיס אמריקני שהיווה במשך שנים את עוגן הנוכחות האמריקנית בגבול סוריה עם ירדן ועיראק.
לפי ההודעה, שפורסמה בסוכנות הידיעות הרשמית SANA, הכוחות הסוריים החלו להיפרס לאורך משולש הגבולות סוריה-עיראק-ירדן. בימים הקרובים צפויות יחידות משמר הגבול לקבל משימות ולהתפרס בשטח.
פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) אישר את ההודעה הסורית והודיע כי השלים את היציאה המסודרת מהבסיס. בהודעה צוין כי כבר באפריל 2025 הודיע משרד המלחמה כי צבא ארה"ב יחל בפריסה מחדש של כוחותיו בסוריה בעקבות הניצחון על דאע"ש בשנת 2019.
