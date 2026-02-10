מה עומד מאחורי השינויים בצמרת חיזבאללה?

וופיק צפא, ראש יחידת הקישור והתיאום של חיזבאללה, סיים את תפקידו בסוף השבוע האחרון לאחר החלטתו של המזכ"ל נעים קאסם להחליפו. לתפקיד מונה חוסיין עבדאללה, מקורבו של קאסם, שכיהן עד כה כאחראי על הביטחון בדרום לבנון מטעם ארגון הטרור.

פרשנים לבנונים טוענים בכלי התקשורת המקומיים כי פרישתו של צפא אינה מהלך נקודתי, אלא חלק מתהליך עומק של רה-ארגון פנימי בחיזבאללה. צפא נכלל ברשימות הסנקציות האמריקניות, ושמו נקשר לאיומים על מערכת המשפט הלבנונית בפרשת פיצוץ נמל ביירות. הדחתו נתפסת כמסר של חיזבאללה כלפי וושינגטון: ניסיון של קאסם לצמצם את השפעתם של מנגנונים ביטחוניים שנויים במחלוקת ולהציג הנהגה בעלת אופי פוליטי יותר.