עלי לאריג'אני, המכהן גם כמזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, צפוי להיפגש עם סולטאן עומאן ועם שר החוץ
דורון פסקין | 10 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
דיווח: יועצו של ח'מינאי יגיע היום לעומאן כדי להעביר "תשובות" לאחר סבב השיחות עם ארה"ב
באיראן דווח הבוקר כי עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן ויועצו של המנהיג העליון, צפוי להגיע היום למוסקט, בירת עומאן – המדינה המתווכת בין איראן לארה"ב בשיחות העקיפות.
לפי סוכנות הידיעות הממלכתית IRNA, לאריג'אני צפוי להיפגש עם סולטאן עומאן, הית'ם בן טארק, וכן עם שר החוץ, בדר אל-בוסעידי.
ערוץ אל-ערבייה הסעודי דיווח כי מטרת הביקור היא העברת "תשובות" מאיראן בעקבות סבב השיחות שהתקיים ביום שישי האחרון – מבלי לפרט את תוכנן.
