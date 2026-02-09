הסערה הפוליטית בבריטניה – הלחץ על ראש הממשלה סטארמר גובר

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, ניצב בימים האחרונים בפני משבר פוליטי שהולך ומחריף גם בתוך מפלגתו, מפלגת הלייבור, וגם לאור ביקורת ציבורית חריפה וקריאות להתפטרותו של סטארמר.

בלב הסערה עומד מינויו של פיטר מנדלסון לשגריר בריטניה בארה"ב – מינוי שבוצע ב-2024, אך שב לכותרות בעקבות פרסומים חדשים בארה"ב הנוגעים לג'פרי אפשטיין ולהיקף הקשר בין השניים.