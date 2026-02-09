כניסה
הטענות בנוגע להליך מינויו של שגריר בריטניה לשעבר בארה"ב ממשיכות לעורר מה שמסתמן כמשבר פוליטי חריף, בעקבות חשיפת קשריו עם ג'פרי אפשטיין. אתמול הודיע ראש הסגל של סטארמר על התפטרותו

דורון פסקין | 9 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

הסערה הפוליטית בבריטניה – הלחץ על ראש הממשלה סטארמר גובר

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, ניצב בימים האחרונים בפני משבר פוליטי שהולך ומחריף גם בתוך מפלגתו, מפלגת הלייבור, וגם לאור ביקורת ציבורית חריפה וקריאות להתפטרותו של סטארמר.

בלב הסערה עומד מינויו של פיטר מנדלסון לשגריר בריטניה בארה"ב – מינוי שבוצע ב-2024, אך שב לכותרות בעקבות פרסומים חדשים בארה"ב הנוגעים לג'פרי אפשטיין ולהיקף הקשר בין השניים.

המתח הגיע לשיאו אתמול לאחר שמורגן מקסוויני, ראש הסגל של סטארמר, הודיע על התפטרותו ונטל אחריות פומבית על הייעוץ שנתן בנוגע למינוי. לפי דיווחים בבריטניה, מקסוויני קבע כי ההמלצה למנות את מנדלסון הייתה שגויה, וכי לנוכח הפגיעה באמון הציבור "הצעד המכובד" הוא לפרוש.

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, 27 בינואר 2026

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, 27 בינואר 2026 | צילום: Alastair Grant - WPA Pool/Getty Images

