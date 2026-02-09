לטענתו של מוחמד אסלאמי, הדיווחים בתקשורת הבין-לאומית אינם נכונים, והנושא כלל לא נדון בשיחות המשא ומתן
דורון פסקין | 9 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
יו"ר הסוכנות לאנרגיה גרעינית של איראן: הוצאת אורניום מהמדינה לא עומדת על הפרק
יו"ר הסוכנות לאנרגיה אטומית של איראן, מוחמד אסלאמי, דחה היום דיווחים בתקשורת הבין-לאומית שלפיהם נשקלת אפשרות להוציא מאיראן חומרי אורניום, ובפרט אורניום מועשר – במסגרת השיחות מול ארה"ב סביב סוגיית הגרעין.
בדברים שיוחסו לו בסוכנות הידיעות האיראנית מוהר אמר אסלאמי כי "השיח על הוצאת אורניום מהמדינה" הוא "תוצר של גורמי לחץ שונים", והדגיש כי הנושא "לא עמד על סדר היום" ואף "לא נדון במסגרת המשא ומתן".
לדבריו, גם אם "במקום כלשהו" הועלתה הצעה מצד גורם או מדינה כלשהם "במטרה לסייע" לשיחות, הרי שבמשא ומתן עצמו לא התקיים כל דיון על הוצאת אורניום מועשר אל מחוץ לאיראן.
