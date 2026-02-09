כניסה
לטענתו של מוחמד אסלאמי, הדיווחים בתקשורת הבין-לאומית אינם נכונים, והנושא כלל לא נדון בשיחות המשא ומתן

דורון פסקין | 9 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

יו"ר הסוכנות לאנרגיה גרעינית של איראן: הוצאת אורניום מהמדינה לא עומדת על הפרק

יו"ר הסוכנות לאנרגיה אטומית של איראן, מוחמד אסלאמי, דחה היום דיווחים בתקשורת הבין-לאומית שלפיהם נשקלת אפשרות להוציא מאיראן חומרי אורניום, ובפרט אורניום מועשר – במסגרת השיחות מול ארה"ב סביב סוגיית הגרעין.

בדברים שיוחסו לו בסוכנות הידיעות האיראנית מוהר אמר אסלאמי כי "השיח על הוצאת אורניום מהמדינה" הוא "תוצר של גורמי לחץ שונים", והדגיש כי הנושא "לא עמד על סדר היום" ואף "לא נדון במסגרת המשא ומתן".

לדבריו, גם אם "במקום כלשהו" הועלתה הצעה מצד גורם או מדינה כלשהם "במטרה לסייע" לשיחות, הרי שבמשא ומתן עצמו לא התקיים כל דיון על הוצאת אורניום מועשר אל מחוץ לאיראן.

יו"ר הסוכנות לאנרגיה אטומית של איראן, מוחמד אסלאמי, 25 בספטמבר 2023

יו"ר הסוכנות לאנרגיה אטומית של איראן, מוחמד אסלאמי, 25 בספטמבר 2023 | צילום: Thomas Kronsteiner/Getty Images

מזכ"לית "מפלגת העם האסלאמית" באיראן ויו"ר "החזית הרפורמיסטית", אזאר מנסורי
דיווח: משמרות המהפכה עצרו מספר בכירים במחנה הרפורמיסטי במדינה

אורן שלום

אחת העצורות היא אזאר מנסורי, מזכ"לית "מפלגת העם האסלאמית" באיראן ויו"ר "החזית הרפורמיסטית", לה יוחס תפקיד מרכזי בקמפיין הבחירות של הנשיא פזשכיאן. לפי הדיווחים, גל המעצרים החל בעקבות תמיכה במפגינים וקריאה להחלפתו של ח'מינאי

כוחות צה"ל פועלים באזור הגבול
מחבל בכיר בארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית נעצר במבצע לילי בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

כוחות צה"ל פשטו על על מבנה באזור הר דב ועצרו את הבכיר, בעקבות מידע מודיעיני שנאסף בשבועות האחרונים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והשליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025
המלכוד במשא ומתן והלחץ האמריקני – האם השיחות מול איראן ייקלעו למבוי סתום?

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מציינים כי ההתעקשות האיראנית על "הזכות להעשיר" מול הדרישה האמריקנית ל"אפס העשרה" מצמצמת משמעותית את מרחב הפשרה בשיחות. ראש הממשלה צפוי להזהיר את נשיא ארה"ב ממשיכת זמן איראנית

נשיא סומליה, חסן שייח' מחמוד, 29 במאי 2023
נשיא סומליה: "לא נאפשר הקמה של בסיס ישראלי בסומלילנד; ניאבק בהתאם ליכולתנו"

דורון פסקין

חסן שייח' מחמוד הצהיר כי נוכחות ישראלית עלולה לשמש "מקפצה" לפגיעה במדינות שכנות באזור קרן אפריקה והים האדום

חיילים איראנים במצעד בטהראן, 17 באפריל 2024
מאמר שפורסם באיראן קורא לאחד את הצבא עם משמרות המהפכה – מדוע?

דורון פסקין

עיתון "ג'ומהורי אסלאמי" הוותיק המזוהה היסטורית עם הממסד המהפכני-דתי באיראן טוען כי "הנסיבות הביטחוניות והכלכליות הנוכחיות" מחייבות בחינה מחדש. קריאה כזאת, המערערת על המבנה הקיים המעוגן בחוקה, נחשבת לחריגה יחסית

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, 7 בפברואר 2026
שר החוץ האיראני: "איננו מוכנים לוותר על זכות ההעשרה גם במחיר מלחמה"

דורון פסקין

עראקצ'י התייחס לשיחות המשא ומתן מול ארה"ב, טען כי לארצו "יש זכות להעשיר, ואנו אלה שבוחרים אם לממש אותה או לא", והצהיר: "הפריסה הצבאית שלהם באזור לא מפחידה אותנו. אנחנו דיפלומטיים והגיוניים, אבל אנחנו גם מוכנים למלחמה"

