כוחות צה"ל פשטו על על מבנה באזור הר דב ועצרו את הבכיר, בעקבות מידע מודיעיני שנאסף בשבועות האחרונים
צוות מגזין אפוק | 9 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
מחבל בכיר בארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית נעצר במבצע לילי בדרום לבנון
דובר צה"ל הודיע כי כוחות צה"ל פשטו במהלך הלילה על מבנה במרחב הר דב ועצרו מחבל בכיר בארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית. המחבל נעצר והועבר להמשך חקירה בשטח הארץ. נוסף על כך, במבנה בו נעצר המחבל אותרו אמצעי לחימה.
עוד נמסר כי ההחלטה על המבצע התקבלה בעקבות אינדיקציות מודיעיניות שנאספו בשבועות האחרונים. "ארגון הטרור 'הג'מאעה האסלאמית' קידם לאורך המלחמה וממשיך לנסות לקדם פעולות טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה בגזרת הצפון", נכתב.
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הגיב למבצע: "ברכות למפקדי וחיילי צה"ל על פעילות נחושה כנגד הטרור בכל הזירות, והיערכות מול איומים קרובים ורחוקים. נמשיך להגן על ביטחון ישראל".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו