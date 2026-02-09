המלכוד במשא ומתן והלחץ האמריקני – האם השיחות מול איראן ייקלעו למבוי סתום?

בכירים בירושלים מציינים כי ההתעקשות האיראנית על "הזכות להעשיר" מול הדרישה האמריקנית ל"אפס העשרה" מצמצמת משמעותית את מרחב הפשרה בשיחות. ראש הממשלה צפוי להזהיר את נשיא ארה"ב ממשיכת זמן איראנית
גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי בוושינגטון גוברת ההבנה שהסיכוי לפריצת דרך במשא ומתן עם איראן נמוך, בשל פערים אסטרטגיים עמוקים בין הצדדים. ארה"ב דורשת מדיניות של "אפס העשרה" כדי למנוע מאיראן יכולת לייצר נשק גרעיני, בעוד שטהראן רואה בהעשרת אורניום זכות ריבונית וסמל לעצמאות לאומית. הפער בין דרישת "האפס" לבין תפיסת ה"זכות" מצמצם משמעותית את מרחב הפשרה.
לדברי אותם גורמים, האמריקנים חוששים כי ללא התקדמות ממשית בסוגיית העשרת האורניום ובמנגנוני הפיקוח על פרויקט הגרעין, יהפכו השיחות לעוד סבב מתמשך וחסר תוצאות – כזה שישרת בעיקר את האסטרטגיה האיראנית של משיכת זמן. להערכתם, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להזהיר את הנשיא טראמפ בפגישתם ביום רביעי כי איראן מנצלת את המשא ומתן כדי למסמס אפשרות של תקיפה צבאית אמריקנית. הוא גם צפוי לבקש להגביל בזמן את השיחות ולהבהיר כי כל פשרה אמריקנית בסוגיית הגרעין, או ויתור על נושא הטילים הבליסטיים, תאפשר לאיראן להשתקם צבאית ולשוב ולהוות איום על המזרח התיכון כולו.
פרשנים בכלי תקשורת בעולם הערבי טוענים כי גם אם המשלחת האיראנית תגלה גמישות מסוימת, ההכרעה הסופית נתונה בידי המנהיג העליון עלי ח'מינאי ומוקדי הכוח במשטר – עובדה שמאטה את קצב הדיפלומטיה ועלולה לטרפד הסכמות. בממשל טראמפ מודעים היטב לטקטיקת "משיכת הזמן" האיראנית, שנועדה להביא להקלה בסנקציות ולהפחתת הלחץ הכלכלי והצבאי, מבלי לבצע ויתורים מהותיים.
