המלכוד במשא ומתן והלחץ האמריקני – האם השיחות מול איראן ייקלעו למבוי סתום?

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי בוושינגטון גוברת ההבנה שהסיכוי לפריצת דרך במשא ומתן עם איראן נמוך, בשל פערים אסטרטגיים עמוקים בין הצדדים. ארה"ב דורשת מדיניות של "אפס העשרה" כדי למנוע מאיראן יכולת לייצר נשק גרעיני, בעוד שטהראן רואה בהעשרת אורניום זכות ריבונית וסמל לעצמאות לאומית. הפער בין דרישת "האפס" לבין תפיסת ה"זכות" מצמצם משמעותית את מרחב הפשרה.

לדברי אותם גורמים, האמריקנים חוששים כי ללא התקדמות ממשית בסוגיית העשרת האורניום ובמנגנוני הפיקוח על פרויקט הגרעין, יהפכו השיחות לעוד סבב מתמשך וחסר תוצאות – כזה שישרת בעיקר את האסטרטגיה האיראנית של משיכת זמן. להערכתם, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להזהיר את הנשיא טראמפ בפגישתם ביום רביעי כי איראן מנצלת את המשא ומתן כדי למסמס אפשרות של תקיפה צבאית אמריקנית. הוא גם צפוי לבקש להגביל בזמן את השיחות ולהבהיר כי כל פשרה אמריקנית בסוגיית הגרעין, או ויתור על נושא הטילים הבליסטיים, תאפשר לאיראן להשתקם צבאית ולשוב ולהוות איום על המזרח התיכון כולו.