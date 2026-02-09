כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בכירים בירושלים מציינים כי ההתעקשות האיראנית על "הזכות להעשיר" מול הדרישה האמריקנית ל"אפס העשרה" מצמצמת משמעותית את מרחב הפשרה בשיחות. ראש הממשלה צפוי להזהיר את נשיא ארה"ב ממשיכת זמן איראנית

יוני בן מנחם | 9 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

המלכוד במשא ומתן והלחץ האמריקני – האם השיחות מול איראן ייקלעו למבוי סתום?

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי בוושינגטון גוברת ההבנה שהסיכוי לפריצת דרך במשא ומתן עם איראן נמוך, בשל פערים אסטרטגיים עמוקים בין הצדדים. ארה"ב דורשת מדיניות של "אפס העשרה" כדי למנוע מאיראן יכולת לייצר נשק גרעיני, בעוד שטהראן רואה בהעשרת אורניום זכות ריבונית וסמל לעצמאות לאומית. הפער בין דרישת "האפס" לבין תפיסת ה"זכות" מצמצם משמעותית את מרחב הפשרה.

לדברי אותם גורמים, האמריקנים חוששים כי ללא התקדמות ממשית בסוגיית העשרת האורניום ובמנגנוני הפיקוח על פרויקט הגרעין, יהפכו השיחות לעוד סבב מתמשך וחסר תוצאות – כזה שישרת בעיקר את האסטרטגיה האיראנית של משיכת זמן. להערכתם, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להזהיר את הנשיא טראמפ בפגישתם ביום רביעי כי איראן מנצלת את המשא ומתן כדי למסמס אפשרות של תקיפה צבאית אמריקנית. הוא גם צפוי לבקש להגביל בזמן את השיחות ולהבהיר כי כל פשרה אמריקנית בסוגיית הגרעין, או ויתור על נושא הטילים הבליסטיים, תאפשר לאיראן להשתקם צבאית ולשוב ולהוות איום על המזרח התיכון כולו.

פרשנים בכלי תקשורת בעולם הערבי טוענים כי גם אם המשלחת האיראנית תגלה גמישות מסוימת, ההכרעה הסופית נתונה בידי המנהיג העליון עלי ח'מינאי ומוקדי הכוח במשטר – עובדה שמאטה את קצב הדיפלומטיה ועלולה לטרפד הסכמות. בממשל טראמפ מודעים היטב לטקטיקת "משיכת הזמן" האיראנית, שנועדה להביא להקלה בסנקציות ולהפחתת הלחץ הכלכלי והצבאי, מבלי לבצע ויתורים מהותיים.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והשליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והשליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025 | צילום: Anna Moneymaker/Getty

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא סומליה, חסן שייח' מחמוד, 29 במאי 2023
נשיא סומליה: "לא נאפשר הקמה של בסיס ישראלי בסומלילנד; ניאבק בהתאם ליכולתנו"

דורון פסקין

חסן שייח' מחמוד הצהיר כי נוכחות ישראלית עלולה לשמש "מקפצה" לפגיעה במדינות שכנות באזור קרן אפריקה והים האדום

חיילים איראנים במצעד בטהראן, 17 באפריל 2024
מאמר שפורסם באיראן קורא לאחד את הצבא עם משמרות המהפכה – מדוע?

דורון פסקין

עיתון "ג'ומהורי אסלאמי" הוותיק המזוהה היסטורית עם הממסד המהפכני-דתי באיראן טוען כי "הנסיבות הביטחוניות והכלכליות הנוכחיות" מחייבות בחינה מחדש. קריאה כזאת, המערערת על המבנה הקיים המעוגן בחוקה, נחשבת לחריגה יחסית

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, 7 בפברואר 2026
שר החוץ האיראני: "איננו מוכנים לוותר על זכות ההעשרה גם במחיר מלחמה"

דורון פסקין

עראקצ'י התייחס לשיחות המשא ומתן מול ארה"ב, טען כי לארצו "יש זכות להעשיר, ואנו אלה שבוחרים אם לממש אותה או לא", והצהיר: "הפריסה הצבאית שלהם באזור לא מפחידה אותנו. אנחנו דיפלומטיים והגיוניים, אבל אנחנו גם מוכנים למלחמה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 29 בספטמבר 2025
פגישת נתניהו-טראמפ – מה על הפרק?

יוני בן מנחם

לקראת הפגישה הצפויה ביום רביעי, בכירים בירושלים מציינים כי בישראל שוררת דריכות מחשש שהממשל האמריקני ירכך את עמדותיו במשא ומתן מול איראן

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, 7 באפריל 2025
נתניהו וטראמפ צפויים להיפגש השבוע בוושינגטון

אורן שלום

ראש הממשלה ייפגש עם נשיא ארה"ב ביום רביעי וצפוי לדון עמו על המשא ומתן מול איראן

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ
טראמפ: אם לא יושג הסכם עם איראן, "ההשלכות יהיו חמורות מאוד"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב הגדיר הלילה את השיחות שהתנהלו אתמול בעומאן כ"טובות מאוד", וטען כי הן יימשכו. עוד קודם לכן, הוא חתם על צו נשיאותי המאפשר לארה"ב להטיל מכסים של 25% על מדינות שממשיכות לסחור עם איראן

שתפו: