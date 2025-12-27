באיטליה דווח כי יותר מ-71% מהכספים שנאספו על ידי שלושה גופים, אשר פעלו תחת הכותרת "סיוע הומניטרי", הועברו בפועל לידי חמאס או לגורמים המזוהים עמו, בהיקף כולל של כ-7 מיליון אירו
איטליה: תשעה בני אדם נעצרו בחשד למימון חמאס במסווה של סיוע הומניטרי לעזה
רשויות אכיפת החוק באיטליה עצרו היום תשעה בני אדם בחשד למעורבות במערך גיוס כספים שנועד, על פי החשד, לתמוך בחמאס – תוך שימוש בשלושה ארגונים שהציגו את פעילותם כסיוע הומניטרי.
במקביל למעצרים, הורה בית משפט בגנואה על נקיטת צעדים כלכליים נגד הגופים המעורבים, ובהם החרמה והקפאה של נכסים בהיקף של יותר מ-8 מיליון אירו, כך לפי דיווח של רשת החדשות הציבורית Rai News.
לפי הדיווח, במוקד הפרשה עומד מוחמד מחמוד אחמד חאנון, נשיא "אגודת הפלסטינים באיטליה", שלפי החוקרים שימש דמות מרכזית במערך גיוס הכספים המקומי.
