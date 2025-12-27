כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

באיטליה דווח כי יותר מ-71% מהכספים שנאספו על ידי שלושה גופים, אשר פעלו תחת הכותרת "סיוע הומניטרי", הועברו בפועל לידי חמאס או לגורמים המזוהים עמו, בהיקף כולל של כ-7 מיליון אירו

דורון פסקין | 27 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

איטליה: תשעה בני אדם נעצרו בחשד למימון חמאס במסווה של סיוע הומניטרי לעזה

רשויות אכיפת החוק באיטליה עצרו היום תשעה בני אדם בחשד למעורבות במערך גיוס כספים שנועד, על פי החשד, לתמוך בחמאס – תוך שימוש בשלושה ארגונים שהציגו את פעילותם כסיוע הומניטרי.

במקביל למעצרים, הורה בית משפט בגנואה על נקיטת צעדים כלכליים נגד הגופים המעורבים, ובהם החרמה והקפאה של נכסים בהיקף של יותר מ-8 מיליון אירו, כך לפי דיווח של רשת החדשות הציבורית Rai News.

לפי הדיווח, במוקד הפרשה עומד מוחמד מחמוד אחמד חאנון, נשיא "אגודת הפלסטינים באיטליה", שלפי החוקרים שימש דמות מרכזית במערך גיוס הכספים המקומי.

הפגנות בעד עזה ברומא, איטליה, 7 בספטמבר 2025

הפגנות תמיכה בעזה ברומא, איטליה, 7 בספטמבר 2025 | צילום: FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות מועצת המעבר הדרומית בתימן, 23 במאי 2020
סעודיה מציבה קו אדום בתימן ומאיימת בהתערבות צבאית נגד "מועצת המעבר הדרומית"

דורון פסקין

על רקע השתלטות כוחות מועצת המעבר הדרומית על מחוזות נפט במזרח המדינה, שהיו בשליטת הממשלה התימנית המתנגדת לחות'ים, הודיעה הקואליציה בהובלת סעודיה כי כוחותיה יפעלו "ישירות" נגד כל "תנועה צבאית" העלולה לפגוע במאמצים להפחתת ההסלמה במדינה

בניינים בקייב שנפגעו בעקבות המתקפה, 27 בדצמבר 2025
כיממה לפני פגישתם של זלנסקי וטראמפ – מתקפה רוסית נרחבת על קייב

דורון פסקין

רוסיה ביצעה מתקפה משולבת של טילים וכטב"מים שנמשכה שעות ארוכות. זלנסקי: "פוטין ומעגלו הקרוב אינם רוצים לסיים את המלחמה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא הרפובליקה של סומלילנד, ד"ר אבדירחמן מוחמד עבדילאהי
ראש הממשלה הכריז על הכרה רשמית ברפובליקה של סומלילנד

אורן שלום

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי בעקבות ההכרזה, ברוח הסכמי אברהם, מדינת ישראל מתכננת להרחיב באופן מיידי את יחסיה עם סומלילנד בשיתוף פעולה נרחב בתחומי חקלאות, בריאות, טכנולוגיה וכלכלה

תיעוד ממסגד אימאם עלי בן אבי טאלב לאחר הפיגוע, 26 בדצמבר 2025
לפחות שמונה נרצחו בפיגוע בחומס שבסוריה

דורון פסקין

הפיגוע בוצע במסגד בשכונת "ואדי א-אד'הב" – שכונה בעלת רוב עלווי

כוחות מד״א באחת מזירת הפיגוע
אביב מאור ז"ל ושמשון מרדכי ז"ל נרצחו בפיגועי דריסה ודקירה בזירות שונות באזור בית שאן

צוות מגזין אפוק

המחבל, תושב השטחים, ביצע את שני הפיגועים ונעצר זמן קצר לאחר מכן

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, נפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, הקרמלין במוסקבה, 15 באוקטובר 2025 | צילום:
רוסיה מנסה לחזור לדרום סוריה

יוני בן מנחם

מוסקבה מגבירה מעורבות צבאית ומדינית תחת שלטון א-שרע, מתווכת בין ירושלים לדמשק – ובישראל רואים בנוכחות הרוסית "הרע במיעוטו" מול ההתבססות הטורקית

שתפו: