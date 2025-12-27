איטליה: תשעה בני אדם נעצרו בחשד למימון חמאס במסווה של סיוע הומניטרי לעזה

באיטליה דווח כי יותר מ-71% מהכספים שנאספו על ידי שלושה גופים, אשר פעלו תחת הכותרת "סיוע הומניטרי", הועברו בפועל לידי חמאס או לגורמים המזוהים עמו, בהיקף כולל של כ-7 מיליון אירו

דורון פסקין | 27 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳