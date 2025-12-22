האם נתניהו יבקש מטראמפ אור ירוק למתקפת מנע באיראן?

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי איום הטילים הבליסטיים מאיראן צפוי לעמוד במרכז פגישתם של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שעתידה להתקיים ב-29 בחודש.

לדבריהם, נתניהו צפוי להעלות בפני טראמפ את נושא חידוש ייצור הטילים הבליסטיים באיראן בקצב מואץ, בסיוע סין – מהלך הנתפס כאיום אסטרטגי חמור על ביטחונה של ישראל. נוסף על כך, הוא עשוי לנסות ולתאם עם הנשיא האמריקני אפשרות של מכת מנע ותקיפה יזומה של מתקני ייצור הטילים והמשגרים באיראן בחודשים הקרובים, במועד שיוסכם גם על וושינגטון.