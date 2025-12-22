כניסה
גורמים בכירים בירושלים טוענים כי ראש הממשלה צפוי להעלות בפגישתו הצפויה עם נשיא ארה"ב בשבוע הבא את נושא חידוש ייצור הטילים הבליסטיים של איראן בסיוע של סין. להערכתם, המסר המרכזי צפוי להיות כי ישראל יכולה לתקוף לבדה, אך תזדקק לתמיכה אמריקנית בהגנה אווירית

יוני בן מנחם | 22 בדצמבר 2025

האם נתניהו יבקש מטראמפ אור ירוק למתקפת מנע באיראן?

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי איום הטילים הבליסטיים מאיראן צפוי לעמוד במרכז פגישתם של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שעתידה להתקיים ב-29 בחודש.

לדבריהם, נתניהו צפוי להעלות בפני טראמפ את נושא חידוש ייצור הטילים הבליסטיים באיראן בקצב מואץ, בסיוע סין – מהלך הנתפס כאיום אסטרטגי חמור על ביטחונה של ישראל. נוסף על כך, הוא עשוי לנסות ולתאם עם הנשיא האמריקני אפשרות של מכת מנע ותקיפה יזומה של מתקני ייצור הטילים והמשגרים באיראן בחודשים הקרובים, במועד שיוסכם גם על וושינגטון.

אותם גורמים מעריכים כי המסר המרכזי לטראמפ יהיה שישראל מסוגלת לפעול לבדה, אך תבקש סיוע אמריקני משמעותי בתחום ההגנה האווירית, לנוכח איום תקיפות הטילים מצד איראן ושלוחותיה. מסר נוסף שצפוי לעלות הוא כי התנהלותה של איראן, ובפרט תמיכתה בארגונים כמו חיזבאללה, החות'ים בתימן, המיליציות השיעיות בעיראק וחמאס ברצועת עזה, שוחקת את הישגי מבצע "עם כלביא" ומסכנת את יישום תוכנית השלום של טראמפ במזרח התיכון.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 7 באפריל 2025

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 7 באפריל 2025 | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images

