על פי העיתון היווני TA NEA, היוזמה נבחנת על רקע התחזקות הצבא הטורקי, וכוללת כוח חטיבתי שיכלול כ-2500 חיילים משלוש המדינות, עם רכיב אווירי וימי. עם זאת, בשלב זה עדיין מדובר בנושא שנמצא בבחינה

דורון פסקין | 17 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: ביוון בוחנים הקמת "כוח תגובה מהירה" משותף עם ישראל וקפריסין

אתונה בוחנת בשבועות האחרונים יוזמה להקמת כוח תגובה מהירה משותף בהיקף של חטיבה, בשיתוף ישראל וקפריסין – כך דיווח אתמול העיתון היווני TA NEA.

על פי הדיווח, אם המהלך יבשיל, הוא יהווה נדבך נוסף בהעמקת שיתוף הפעולה הצבאי בין שלוש המדינות, על רקע מה שמתואר כ"התחזקות המכונה הצבאית הטורקית" והמתיחות סביב תשתיות אסטרטגיות במזרח הים התיכון.

בעיתון צוין כי הרעיון קשור גם להתבטאויות פומביות של ראש המטה הכללי היווני, הגנרל דימיטריס חופיס, שדיבר על נקיטת "צעדים מקדימים" – פרקטיקות שלדבריו יושמו לאורך השנים בעיקר על ידי ישראל.

שר החוץ גדעון סער, שר החוץ של יוון יורגוס יראפטריטיס ושר החוץ של קפריסין קונסטנטינוס קומבוס, 13 במרץ 2025

שר החוץ גדעון סער, שר החוץ של יוון יורגוס יראפטריטיס ושר החוץ של קפריסין קונסטנטינוס קומבוס, 13 במרץ 2025 | צילום: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images

