הדוח שפרסם היום הארגון מותנה בכך שהפסקת האש בעזה תישמר, מה שצפוי להביא גם לירידה הדרגתית בהוצאות הביטחון
דורון פסקין | 2 בדצמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳
ה-OECD מציג תחזית אופטימית: ישראל בדרך לצמיחה מהירה עד 2027
דוח חדש של ה-OECD שפורסם היום צופה חזרה של ישראל לקצב צמיחה גבוה בשנים הקרובות, בתנאי שהפסקת האש בעזה תישמר והמתיחות הגיאו פוליטית לא תתחדש. לפי הארגון, הגורם המרכזי להתרחבות הכלכלית יהיה המגזר הפרטי, לצד ירידה הדרגתית בהוצאות הביטחון והמשך מדיניות מוניטרית ופיסקאלית יציבה.
ה-OECD הוא ארגון בין-לאומי המאגד מדינות מפותחות ודמוקרטיות הפועלות יחד לקידום צמיחה כלכלית ושיפור רמת החיים בעולם.
הארגון צופה כי המשק הישראלי יצמח ב-3.3% ב-2025, יעלה ל-4.9% ב-2026 וישמור על קצב גבוה של 4.6% ב-2027. התחזית נשענת על הפסקת הלחימה, שאפשרה התאוששות בפעילות העסקית.
