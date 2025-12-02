ה-OECD מציג תחזית אופטימית: ישראל בדרך לצמיחה מהירה עד 2027

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי השניים צפויים לדון על שורה של נושאים אזוריים וביטחוניים, ביניהם פירוק חמאס מנשקו, ניסיונות ההתעצמות של חיזבאללה, נורמליזציה עם סעודיה ופרויקט הטילים הבליסטיים של איראן יחד עם האפשרות כי היא מנסה בחשאי לפעול לחידוש פרויקט הגרעין