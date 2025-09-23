 עבאס: "מדינת פלסטין היא הגורם היחיד המוסמך ליטול אחריות מלאה על הממשל והביטחון בעזה"
יו"ר הרש"פ נשא נאום מצולם בוועידה שיזמו סעודיה וצרפת לקידום ההכרה במדינה פלסטינית. "חמאס ופלגים אחרים חייבים למסור את נשקם לרשות הפלסטינית, משום שאנו רוצים מדינה אחת לא חמושה, חוק אחד וכוח ביטחון לגיטימי אחד"

דורון פסקין | 23 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, נשא הלילה נאום מצולם בפני משתתפי הוועידה הבין-לאומית בניו יורק שכותרתה: "יישוב בדרכי שלום של הסוגייה הפלסטינית ויישום פתרון שתי המדינות".

הוועידה התקיימה ביוזמה סעודית-צרפתית לקידום ההכרה במדינה פלסטינית, ונערכה במקביל לדיוני עצרת האו"ם. כבר ביולי האחרון אישרה היוזמה את "הצהרת ניו יורק" הקוראת להקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל – הצהרה שאומצה לפני כעשרה ימים על ידי העצרת הכללית ברוב מוחץ. נוסח הנאום המלא פורסם בסוכנות הידיעות הפלסטינית הרשמית ופא.

בדבריו הודה עבאס למדינות שתמכו בהחלטה ואמר כי מדובר ב"הצהרה המסמנת את תחילתם של צעדים בלתי הפיכים לסיום האסון ההומניטרי, לסיום הכיבוש, בהתאם ללגיטימציה הבין-לאומית ויוזמת השלום הערבית ולהקמת מדינת פלסטין עצמאית שבירתה מזרח ירושלים, החיה לצד מדינת ישראל בשלום, ביטחון ושכנות טובה".

יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס בביקורו בלונדון, 8 בספטמבר 2025

יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס בביקורו בלונדון, 8 בספטמבר 2025 | צילום: Jonathan Brady-WPAPool/Getty Images

