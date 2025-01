גורמים בירושלים אומרים כי ממשל טראמפ העביר מסר לפיו "הנשיא בעד הגברת הלחץ על איראן באופן דרמטי, אך הוא רוצה להמתין עם האופציה הצבאית", וכי בכוונתו לנסות להגיע להסכם נוקשה עם איראן, שימנע ממנה ייצור נשק גרעיני, והוא מעריך כי הדבר אפשרי יוני בן מנחם | 27 בינואר 2025 | חדשות | 2 דק׳

גורמים מדיניים בישראל מעריכים: טראמפ ינסה להגיע להסכם גרעין חדש עם איראן

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, חשף ב-23 בינואר פרטים נוספים לגבי מדיניותו כלפי איראן, והביע תקווה להגיע להסכם גרעין חדש כדי להימנע מתקיפה של אתרי הגרעין באיראן. הוא אמר כי איראן היא "מדינה דתית מסוכנת", והזהיר מ"אסון" אם היא תשיג נשק גרעיני. גורמים אמריקנים אומרים כי דבריו באו בעקבות עמדה מתונה שהביע נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, שהצהיר כי ארצו "אינה נלחמת נגד העולם אלא רוצה שלום". ביום השבעתו לתפקיד הנשיא ב-20 בינואר, הסתפק טראמפ בהצהרה כי "איראן היא מדינה פושטת רגל וחסרת יכולת", והעדיף להתמקד במלחמה באוקראינה, ביחסים עם סין ובבעיות הפנים של ארה"ב.