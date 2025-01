השליט החדש של סוריה, אבו מוחמד אלג'ולאני, מנסה לרכוש את אמונו של הנשיא טראמפ כדי שיסיר את הסנקציות הכלכליות שהטיל הממשל על סוריה. גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי טראמפ יציב שורה של תנאים לממשל החדש לפני שיקל את הסנקציות יוני בן מנחם | 24 בינואר 2025 | חדשות | 2 דק׳

"אפקט טראמפ" הגיע גם לסוריה החדשה אחרי נפילתו של בשאר אסד. הנושא הסורי הוא אחד הנושאים החמים שהממשל החדש של טראמפ יצטרך לטפל בהם. גורמים ביטחוניים אומרים כי הממשל מודאג מאופיו של הממשל הסורי ומהעומד בראשו, אבו מוחמד אלג'ולאני, ראש ארגון "הייאת תחריר א-שאם", שהיה מחבל בכיר בארגוני דאע"ש ואל-קאעידה. לטענת אותם גורמים, מסתבר שאלג'ולאני מבין היטב את הבעיה שיש לו עם ממשל טראמפ. לכן, שעות לאחר השבעתו של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב, הפתיע אותו אלג'ולאני כששיגר לו ברכות לרגל השבעתו, בציפייה לשיפור היחסים בין השניים. זאת בזמן שארגון "הייאת תחריר א-שאם", שמוביל את הממשל הסורי החדש, עדיין נמצא ברשימת הטרור האמריקנית. הממשל של הנשיא לשעבר ג'ו ביידן הפקיד את הנושא הרגיש הזה בידי ממשל טראמפ, לאחר שהשיג פריצת דרך דיפלומטית עם הממשל הסורי החדש.