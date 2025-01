אחרי נפילת משטר אסד, כנופיות הברחה ממשיכות לפעול בגבול הסורי-ירדני תוך ניצול הוואקום הביטחוני. המלך עבדאללה מנסה לגייס את טורקיה לשיתוף פעולה לייצוב האזור יוני בן מנחם | 17 בינואר 2025 | חדשות | 2 דק׳

מלחמת הסמים בגבול סוריה-ירדן נמשכת

מאהר אל-אסד, אחיו של נשיא סוריה המודח בשאר אסד, היה סוחר הסמים הגדול ביותר בסוריה וקיבל את הכינוי "פאבלו אסקובר של המזרח התיכון". הוא ניצל את מעמדו כמפקד דיוויזיה 4 הסורית לייצור הסמים והברחתם ביחד עם חיזבאללה בלבנון, ועשה הון רב, במיוחד מהברחת סם הקפטגון ומכירתו. הסמים שיוצרו בסוריה הוברחו לשטח ירדן על ידי כנופיות מבריחים שפעלו בדרום סוריה. מדובר בכנופיות מקצועיות, חלקן מורכבות ממחבלים ג'יהאדיסטים, שמבריחות גם אמצעי לחימה שמגיעים מאיראן לקבוצות הטרור בצפון השומרון. במהלך השנים האחרונות, הכנופיות הללו מהוות מקור דאגה לשלטונות ירדן, שמנסים למנוע את ההברחות ואף פרסו כוחות צבא גדולים לאורך הגבול עם סוריה בניסיון לעצור אותן.