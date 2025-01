גורמים מצרים מביעים דאגה מכך שהמשטר החדש בסוריה מאפשר למחבלים מבוקשים על ידי מצרים לשהות בשטח סוריה ולנהל ממנו פעילות חתרנית נגד הנשיא א-סיסי. אמצעי תקשורת במצרים תוקפים את המשטר הסורי החדש, ששומר על שתיקה יוני בן מנחם | 15 בינואר 2025 | חדשות | 3 דק׳

מתיחות בין מצרים למשטר אלג'ולאני בסוריה

למרות ההבטחות של המשטר החדש בדמשק כי סוריה לא "תייצא" מהפכות למדינות ערביות אחרות לאחר שהופל משטרו של בשאר אסד, גורמים מצרים אומרים כי במצרים מודאגים מכך שאבו מוחמד אלג'ולאני מאפשר למחבלים מבוקשים על ידי שלטונות מצרים לשהות בשטח סוריה, ולנהל משם פעילות חתרנית נגד משטרו של הנשיא עבד אלפתאח א-סיסי. גורמי ביטחון בישראל וגורמי מודיעין מערביים מאשרים כי אכן קיימת במצרים דאגה מהימצאותם בסוריה, תחת שלטונו של אלג'ולאני, של מחבלים המבוקשים במצרים. בסוריה גם שוהים פעילים של תנועת "האחים המוסלמים" במצרים, שמוגדרת כארגון טרור. אחד מהם המכונה "אלמנצור", שהשתתף בכיבוש דמשק, הודיע שלשום על הקמת גוף אופוזיציה חדש בשם "תנועת המורדים של 25 בינואר", שמטרתו להפיל את שלטונו של א-סיסי.