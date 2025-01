נציגי הממשל החדש הזהירו את עיראק מפני סנקציות על הכלכלה ותעשיית הנפט אם תימשך פעילות הלבנת הכספים, הברחות הנפט ועסקאות גז עם איראן. גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי ראש ממשלת עיראק החל לנקוט במדיניות ניטרלית בשל חשש מהממשל החדש יוני בן מנחם | 14 בינואר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ממשל טראמפ מזהיר את עיראק להתרחק מאיראן

סטיב וויטקוף, יועצו של הנשיא האמריקני הנבחר דונלד טראמפ לענייני המזרח התיכון, יבקר בקרוב בבגדד ועמו מסר לראש ממשלת עיראק, מוחמד שיאע אלסודאני, על ראייתו של טראמפ את המזרח התיכון ותפקידה של עיראק, כך דיווח אתמול העיתון הלבנוני "אל-אח'באר" המקורב לחיזבאללה. לפי הדיווח, מאז ניצחונו של טראמפ בבחירות, יצרו אנשיו קשר עם ממשלת עיראק לגבי קשריה עם איראן ועם המיליציות העיראקיות הנאמנות לה. גורמים אמריקנים מסרו לאל-אח'באר כי נציגיו של טראמפ הזהירו את ממשלת עיראק שהממשל החדש לא יהסס להטיל סנקציות על הכלכלה ותעשיית הנפט העיראקיות אם תימשך פעילות הלבנת הכספים, הברחות הנפט ועריכת עסקאות גז עם איראן. גם גורמי ביטחון בישראל מאשרים את הדיווח הזה.