גורמים ביטחוניים בישראל אומרים כי הזרוע הצבאית של חמאס גייסה לשורותיה אלפי מחבלים חדשים שעברו אימונים צבאיים. צה"ל נערך לכיבוש העיר עזה ולצמצום הסיוע ההומניטרי לרצועה אם ייכשלו המגעים לעסקת חטופים יוני בן מנחם | 6 בינואר 2025 | חדשות | 2 דק׳

חמאס גייס לשורותיו אלפי מחבלים חדשים ברצועה

על פי גורמים ביטחוניים בישראל, הזרוע הצבאית של חמאס הצליחה לגייס לשורותיה אלפי מחבלים חדשים בתמורה לכסף, קבלת סיוע הומניטרי וטיפול רפואי. המחבלים החדשים עוברים אימונים צבאיים קצרים ונקלטים בשורות הזרוע הצבאית, במקום אלפי המחבלים שחוסלו על ידי צה"ל או נעצרו במהלך המלחמה. על פי גורמי ביטחון בישראל, הזרוע הצבאית של חמאס גייסה עד כה 4000 מחבלים חדשים במהלך החודש האחרון. הגיוס מחזק את יכולות הלחימה של חמאס, ומקשה על צה"ל להגביר את הלחץ הצבאי עליו כדי לזרז את עסקת החטופים. חמאס מנסה בכל כוחו למנוע את הכרעת המערכה ברצועת עזה על ידי ישראל.