מנגנוני הביטחון של הרש"פ ממשיכים במבצע במחנה הפליטים ג'נין. עד כה, עבאס דחה על הסף את כל היוזמות לפתיחה בדיאלוג בין מנגנוני הביטחון לבין קבוצות הטרור החמושות. בפת"ח מותחים עליו ביקורת בטענה שהוא מקריב חיי אדם כדי לרצות את טראמפ ולהציג עצמו כראוי לשלוט בעזה יוני בן מנחם | 1 בינואר 2025 | חדשות | 2 דק׳

תסיסה בפת"ח בעקבות המבצע של הרש"פ בג'נין

המבצע של מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית נגד קבוצות הטרור החמושות במחנה הפליטים ג'נין מעורר תסיסה גדולה בתנועת פת"ח, שהיא עמוד השדרה של הרש"פ. יו"ר הרש"פ מחמוד עבאס נחוש להמשיך במבצע עד להשלמתו ולהכנעת המחבלים החמושים, למרות הזעם והביקורת הקשה ברחוב הפלסטיני והקריאות במדינות ערב לעצור את המבצע לאלתר ולפתוח בדיאלוג בין הרש"פ לארגוני חמאס והג'יהאד האסלאמי. על פי גורמים ברש"פ, ההנחיה של עבאס למנגנוני הביטחון היא "להסיר את הסכנה האיראנית שהשתלטה על העיר ומחנה הפליטים ג'נין", ולהחזיר את האזור לשליטה מלאה של הרש"פ.