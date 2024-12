עסקת החטופים החלקית תקועה, וצה"ל מגביר את הלחץ הצבאי על חמאס בצפון רצועת עזה בניסיון לקדם אותה. לצה"ל יש הישגים מבצעיים בצפון הרצועה, אך על פי המודיעין האמריקני, חמאס גייס אלפי מחבלים חדשים ומשקם את יכולותיו הצבאיות יוני בן מנחם | 31 בדצמבר 2024 | חדשות | 2 דק׳

צה"ל מגביר את הלחץ על חמאס בצפון הרצועה

Your browser does not support the audio element.

ישראל עושה מאמץ נוסף כדי להגיע לעסקת חטופים חדשה עם חמאס לפני כניסת הנשיא האמריקני הנבחר, דונלד טראמפ, לבית הלבן ב-20 בינואר הבא. צה"ל החל בהורדת כוחות נוספים לרצועת עזה כדי לתגבר את הכוחות הפועלים בצפון הרצועה באזורים בית חאנון, בית לאהיא ומחנה הפליטים ג'באליה. המטרה היא להגביר את הלחץ הצבאי על חמאס להתקדם לעבר עסקת חטופים, לאור הקשיים שהארגון מערים על המגעים בתואנות שונות. צה"ל ערך לאחרונה כמה פעולות מוצלחות במחנה הפליטים ג'באליה, בבית החולים כמאל עדוואן ובבית חאנון, פגע קשות בתשתית של הזרוע הצבאית של חמאס והרג מאות מחבלים. הכוונה כעת היא להעמיק את הפגיעה בארגון, אשר על פי המודיעין האמריקני, הצליח לגייס כמה אלפי מחבלים חדשים ברצועה בתמורה לכסף.