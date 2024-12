הפלסטינים חוששים מהעמקת השסע בעקבות המבצע של נגד ארגוני הטרור במחנה הפליטים ג'נין. בחמאס מאשימים כי המבצע פוגע בכל סיכוי לפיוס לאומי, הרש"פ מצידה טוענת כי מדובר בצעד הכרחי, מכיוון שאיראן השתלטה על צפון השומרון ופועלת להפלת שלטונו של עבאס יוני בן מנחם | 30 בדצמבר 2024 | חדשות | 2 דק׳

חשש פלסטיני שהמבצע של הרש"פ בג'נין יתדרדר למלחמת אזרחים

ב-28 בדצמבר נהרגה העיתונאית שד'א אלצבאע' במחנה הפליטים ג'נין מירי מנגנוני הביטחון הפלסטינים. דובר כוחות הביטחון הפלסטינים הכחיש כי אנשיו הם שהרגו אותה, והאשים בכך את מחבלי "גדוד ג'נין" במחנה. אלצבאע' היא האזרח החמישי שנהרג במחנה הפליטים ג'נין במהלך המבצע של הרשות הפלסטינית, שנמשך כבר יותר משלושה שבועות, ובמהלכו נהרגו עד כה גם חמישה אנשי ביטחון פלסטינים ועוד חמישה מחבלים. המבצע הזה בג'נין הוא הראשון מסוגו במאבקה של הרש"פ נגד ארגוני הטרור, שהשתלטו בשלוש השנים האחרונות על צפון השומרון במימון איראני, ודחקו ממנו את כוחות הביטחון של הרש"פ.