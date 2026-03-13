הסוציולוגית והפוליטולוגית האיראנית-צרפתייה טוענת שכבר יותר מ-15 שנה בנתה דרך הרשתות החברתיות רשת קשר עם עשרות אלפי צעירים איראנים. עכשיו, כשהמלחמה מטלטלת את איראן והאזור כולו, היא מבקשת להקשיב לא לפרשנים שבחוץ, אלא לאנשים שבתוך המדינה – אלה שלדבריה כבר חושבים על היום שאחרי
מאיה מזרחי | 13 במרץ 2026 | חדשות | 7 דק׳
"הם מחכים לרגע המתאים": מה שומעת מהנאז שיראלי מתוך איראן
בזמן שהמערכה בין איראן לבין ישראל וארה"ב נכנסת לשבוע השלישי שלה, אחרי מותו של עלי ח'מינאי ועליית בנו מוג'תבא לתפקיד המנהיג העליון, השאלה הגדולה איננה רק מה יקרה במצרי הורמוז, בשדות הנפט או בחדרי המלחמה. היא נוגעת גם למה שחושבים האנשים שבתוך איראן עצמה – אלה שחיים תחת ניתוקי אינטרנט, פחד מדיכוי והמתנה דרוכה למה שיבוא.
לתוך הרגע הזה נכנסת מהנאז שיראלי (Mahnaz Shirali), סוציולוגית ופוליטולוגית איראנית-צרפתייה, שבבמות מקצועיות בצרפת מוצגת כמומחית לאיראן, כלת פרס "לה מונד למחקר אוניברסיטאי" מ-2001, וכמחברת של שורת ספרים על החברה והפוליטיקה האיראנית.
שיראלי נולדה בטהראן, למדה אדריכלות באוניברסיטת טהראן, ואת המסלול המתקדם עד דוקטורט בסוציולוגיה אורבנית השלימה בפריז. אבל מה שמבדיל אותה מפרשנים רבים אחרים, לפחות לפי הצגתה שלה, איננו רק הרקע האקדמי אלא שיטת העבודה.
