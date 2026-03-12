על רקע המתיחות באזור, הציבה השבוע טורקיה מטוסי קרב בצפון קפריסין. הצעד מעלה מחדש את המחלוקת על מעמד קפריסין ועל חוקיות המהלך
דורון פסקין | 12 במרץ 2026 | חדשות | 4 דק׳
הצעד של טורקיה שמעורר שאלה משפטית בין לאומית ועשוי ליצור מתיחות מול ארה"ב | פרשנות
ב-9 במרץ הודיע משרד ההגנה הטורקי כי פרס שישה מטוסי F-16 ומערכות הגנה אווירית בצפון קפריסין, על רקע ההסלמה האזורית בעקבות המלחמה עם איראן.
מהלך זה מעורר שאלה משפטית ופוליטית כבדה: לא רק האם מותר לטורקיה להציב מטוסי קרב בחלקו הצפוני של האי, אלא גם האם צפון קפריסין יכול בכלל להיחשב, מבחינת המשפט הבין-לאומי, לישות המוסמכת לאשר פריסה כזו – והאם שימוש במטוסים אמריקניים בשטח זה עלול לסבך את אנקרה גם מול וושינגטון.
כדי להבין את הסוגייה, יש לחזור לשנת 1960, בה קיבלה קפריסין את עצמאותה מבריטניה. עצמאות זו עוגנה במארג של הסכמים בין-לאומיים, שנועדו להבטיח כי קפריסין תישאר מדינה עצמאית אחת, ולא תסופח ליוון או תחולק בין כוחות חיצוניים.
