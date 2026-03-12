הצעד של טורקיה שמעורר שאלה משפטית בין לאומית ועשוי ליצור מתיחות מול ארה"ב | פרשנות

ב-9 במרץ הודיע משרד ההגנה הטורקי כי פרס שישה מטוסי F-16 ומערכות הגנה אווירית בצפון קפריסין, על רקע ההסלמה האזורית בעקבות המלחמה עם איראן.

מהלך זה מעורר שאלה משפטית ופוליטית כבדה: לא רק האם מותר לטורקיה להציב מטוסי קרב בחלקו הצפוני של האי, אלא גם האם צפון קפריסין יכול בכלל להיחשב, מבחינת המשפט הבין-לאומי, לישות המוסמכת לאשר פריסה כזו – והאם שימוש במטוסים אמריקניים בשטח זה עלול לסבך את אנקרה גם מול וושינגטון.