את "הר הפיקאקס" עוד לא נטרלו – ואולי רק כוח קומנדו יוכל לעשות זאת

המלחמה הגדולה של יוני 2025 כבר מאחורינו. ארה"ב וישראל הנחיתו אז מכה קשה על תוכנית הגרעין של איראן, ונדמה היה כי הפרק הזה – לפחות לעת עתה – נסגר. המבנים הופצצו, מתקנים נפגעו, והמסר היה חד: דרכה של טהרן לפצצה נחסמה.

אלא שמתחת לפני השטח, כמעט במובן המילולי, החלה להתברר תמונה מורכבת יותר. האיראנים שבו לפעול – לא בהכרח דרך האתרים המוכרים שכבר הותקפו, אלא באמצעות שרידים, מעבדות, תשתיות שהועברו למקומות אחרים, אתרים שנבנו מחדש ומדענים שנותרו פעילים. כמו לאחר רעידת אדמה, מישהו בתוך ההריסות מנסה לאסוף את השברים ולהרכיב מהם מחדש מנגנון מסוכן.