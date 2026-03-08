בסבב התקיפות הנוכחי נגד תשתיות הגרעין של איראן נפגעו עד כה האתרים בנתנז, מין-זדאא'י, איספהאן ולביזאן 2 / מז'דה. אבל לדברי אנדריאה סטריקר, היעדים הכבדים יותר עדיין לא הוכרעו – ובראשם המתחם העמוק הסמוך לנתנז, שעשוי לדרוש חדירה פיזית כדי לוודא שכל מה שבתוכו אכן הושמד
מאיה מזרחי | 8 במרץ 2026 | חדשות | 5 דק׳
את "הר הפיקאקס" עוד לא נטרלו – ואולי רק כוח קומנדו יוכל לעשות זאת
המלחמה הגדולה של יוני 2025 כבר מאחורינו. ארה"ב וישראל הנחיתו אז מכה קשה על תוכנית הגרעין של איראן, ונדמה היה כי הפרק הזה – לפחות לעת עתה – נסגר. המבנים הופצצו, מתקנים נפגעו, והמסר היה חד: דרכה של טהרן לפצצה נחסמה.
אלא שמתחת לפני השטח, כמעט במובן המילולי, החלה להתברר תמונה מורכבת יותר. האיראנים שבו לפעול – לא בהכרח דרך האתרים המוכרים שכבר הותקפו, אלא באמצעות שרידים, מעבדות, תשתיות שהועברו למקומות אחרים, אתרים שנבנו מחדש ומדענים שנותרו פעילים. כמו לאחר רעידת אדמה, מישהו בתוך ההריסות מנסה לאסוף את השברים ולהרכיב מהם מחדש מנגנון מסוכן.
לדברי אנדריאה סטריקר מהקרן להגנה על דמוקרטיות (FDD), מומחית להפצת נשק גרעיני ואמצעי נגד-הפצה, המתמחה בתוכנית הגרעין של איראן, זה היה הרגע שבו ישראל וארה"ב שבו לפעול. לא עוד תקיפה אחת נגד מתקן ידוע ומפורסם, אלא סדרה של פגיעות נקודתיות, כמעט כירורגיות, בכחמישה מוקדים שונים עד כה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו