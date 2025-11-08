דיווח בערוץ אלג'זירה: אותרה גופתו של הדר גולדין ז"ל

בית המשפט העליון בברזיל דחה פה אחד את ערעורו הטכני של הנשיא לשעבר, שהורשע בניסיון לבצע הפיכה לאחר הפסדו בבחירות 2022. עונשו נותר בעינו, אך עומדת לו אפשרות ערעור נוספת שסיכוייה נמוכים