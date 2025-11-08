הרמטכ"ל אייל זמיר הגיע לבית משפחת גולדין למסור להם מידע שנמצא בידי צה"ל
צוות מגזין אפוק | 8 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
דיווח בערוץ אלג'זירה: אותרה גופתו של הדר גולדין ז"ל
ערוץ אלג'זירה הקטארי דיווח היום כי גופתו של החלל החטוף הדר גולדין ז"ל אותרה ברצועת עזה.
הערוץ אף שידר סרטון ובו מוצגת לטענתו פעולת איתור גופתו של גולדין ז"ל המוחזקת ברצועה מאז שנת 2014.
במקביל, הרמטכ"ל, רב אלוף איל זמיר, הגיע לבית משפחת גולדין במטרה למסור להם מידע שנמצא בידי צה"ל, על רקע הערכה בישראל כי ייתכן שחמאס אכן איתר את גולדין ז"ל.
