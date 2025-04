בשבועות האחרונים החליף עבאס את ראשי מנגנוני הביטחון ברש"פ ומינה לעצמו סגן. מהלכיו יוצרים רושם של שינוי מול המערב ומדינות ערב, אך בפועל נראה כי לא מדובר ברפורמות משמעותיות ועבאס בעיקר חיזק את מעמדו יוני בן מנחם | 29 באפריל 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

מחמוד עבאס מהדק את שליטתו ברש"פ | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים בירושלים אומרים כי אסור לזלזל ביו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, אשר ניצל את המלחמה ברצועת עזה ואת העיסוק של ממשל טראמפ במלחמה בחות'ים ובמשא ומתן עם איראן כדי לחזק את מעמדו ברש"פ. לדבריהם, מינויו של חוסיין א-שייח' לסגנו באש"ף הינו אחד הצעדים שבאמצעותם יצר עבאס את הרושם שהוא עורך רפורמות ברש"פ כדרישת הממשל האמריקני, האיחוד האירופי ומדינות ערב, כדי שהרש"פ תוכל לקבל כספים שיאפשרו לה להתגבר על המשבר הכלכלי שלה, וכדי שתהיה ראויה בסופו של דבר לשלוט גם ברצועת עזה. אולם "הרפורמות" הללו אינן מעידות באמת על מיגור תופעות השחיתות והנפוטיזם במנגנוני הרש"פ, או על כוונה אמיתית להילחם בטרור. לדברי גורמי הביטחון, עבאס ממשיך לשלם משכורות חודשיות למחבלים ולבני משפחותיהם, והוא איננו נלחם נגד קבוצות הטרור בצפון השומרון. צה"ל עושה בשטח את מרבית העבודה, למרות שהקבוצות האלה מהוות בראש ובראשונה איום ישיר על המשך שלטונו של עבאס.