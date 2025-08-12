 ניסיון של המתווכות להחיות את המשא ומתן לעסקת חטופים והפסקת אש
גורמים בכירים בירושלים מאשרים כי משלחת חמאס הגיעה לקהיר ביוזמה מצרית-טורקית ובתיווך אמריקני. לדבריהם, ישראל תהיה מוכנה לנהל משא ומתן בתנאים שקבע הקבינט הביטחוני לסיום המלחמה

יוני בן מנחם | 12 באוגוסט 2025 | כללי | 3 דק׳

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מאשרים את הפרסומים לפיהם משלחת בכירה של תנועת חמאס בראשות ח'ליל אלחיה הגיעה אתמול לקהיר במטרה להחיות את המשא ומתן לעסקת חטופים והפסקת אש ברצועת עזה. זאת כשבוע לאחר התקפות חריפות בתקשורת הערבית מצד התנועה כלפי מצרים בעניין הכנסת הסיוע לרצועה, ובצל ניסיון מחודש להשגת הסכם להפסקת אש ברצועה.

לדבריהם, טורקיה נכנסה למשא ומתן בעקבות בקשה של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן, ביקר לפני כמה ימים בקהיר כדי לנסות ולקדם את היוזמה החדשה. בעקבות ביקורו, הוזמנה משלחת חמאס לקהיר.

ערוץ סקיי ניוז בשפה הערבית דיווח כי "המתווכות יציגו לחמאס יוזמה חדשה בניסיון לפרק את התירוצים של נתניהו לכבוש את העיר עזה".

השליח האמריקני סטיב ויטקוף, 14 ביולי 2025

השליח האמריקני סטיב ויטקוף, 14 ביולי 2025 | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images

